Mense alla Soranno e Padre Pio: via libera al PFTE

Prosegue l’iter di realizzazione. La giunta approva il progetto di fattibilità tecnico-economica

Gravina - mercoledì 15 ottobre 2025
Via libera della giunta comunale al progetto di fattibilità tecnico-economia per la costruzione delle mense per due scuole della città. Procede l'iter tecnico e amministrativo per la realizzazione di due distinti progetti finanziati attraverso l'Unione Europea Next Generetion EU per la costruzione della mensa scolastica per il plesso "Michele Soranno" e una per il plesso della scuola "Padre Pio".

Per quanto riguarda la scuola Padre Pio il finanziamento previsto è di un importo complessivo di 1 milione e 17mila euro di cui 672 mila euro a carico del PNRR e la restante parte di 345 mila euro quale cofinanziamento a carico dei fondi della Regione Puglia. Per la mensa della Michele Soranno, invece, le somme stanziate sono di circa 700mila euro (696mila per la precisione).

Dopo aver avviato l'iter e incassato l'accettazione del finanziamento, adesso bisogna stringere i tempi per riuscire a realizzare le opere entro i termini previsti.

E così dopo alcuni passaggi propedeutici all'approvazione, come le verifiche e le integrazioni apportate dai progettisti, adesso la giunta comunale ha dato il via libera al progetto Fattibilità Tecnica- Economica (PFTE) per la nuova costruzione delle mense a servizio dei due plessi scolastici gravinesi.

Inoltre, il Comune ha approntato uno schema di avviso pubblico di interpello riservato ai dipendenti di pubbliche amministrazioni finalizzato al conferimento dell'incarico di collaudo statico, collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale, collaudo tecnico e funzionale degli impianti e di redazione dell`attestato di prestazione energetica, sia delle due mense che si dovrebbero realizzare, che dell'asilo nido che si sta edificando in zona Pip.

Insomma, si affrettano i tempi per riuscire a non farsi trovare impreparati alle scadenze previste dal PNRR.
  Comune di Gravina in Puglia
  Asilo nido
  Scuola Michele Soranno
  Istituto Padre Pio
