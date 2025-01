Mai più vittime sul lavoro, uno spettacolo teatrale per riflettere

Due morti sul lavoro a fine anno e altri tre in questi primi giorni del nuovo 2025, di cui uno in Puglia. Ricomincia la strage infinita: inaccettabile la media di tre caduti al giorno. Per riflettere sull'importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro l'Associazione no profit "Mai Più vittime sul lavoro" ha promosso e offre gratuitamente lo spettacolo teatrale "E' proprio quell'attimo" che andrà in scena in anteprima nazionale venerdì prossimo 10 gennaio a Gravina presso il teatro Vida ( Via Giardini, 72 ) alle 20.30 con la compagnia "Colpi di scena".L'opera, scritta da Renzo Paternoster e diretta da Michele Mindicini, mira a sensibilizzare l'opinione pubblica su quanto sia fondamentale la prevenzione e sull'obbligo delle aziende di garantire ambienti sicuri e conformi alle normative. Attraverso una narrazione coinvolgente e un finale inaspettato che calerà tra il pubblico, si punta a far comprendere come gli incidenti sul lavoro possano essere evitati con comportamenti corretti e responsabilità condivisa. Questo spettacolo sarà itinerante per promuovere una cultura della sicurezza sul lavoro che protegga ogni lavoratore. Di qui l'invito, soprattutto a lavoratori e imprenditori, a partecipare allo spettacolo.