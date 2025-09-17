Il Richiamo della Gravina è uno spettacolo site-specific ideato Elisa Barucchieri, per ResExtensa – Centro Nazionale di Produzione della Danza, per intrecciare danza, acrobazia, luce e visioni poetiche con il paesaggio maestoso e misterioso della Gravina.Un omaggio vibrante alla sua bellezza e alla sua anima, che dà corpo e voce ai valori della candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028: la memoria, la spiritualità, il paesaggio e la comunità.Ogni gesto diventa racconto, ogni luce una preghiera, ogni apparizione un invito a lasciarsi attraversare dal richiamo antico di Gravina.L'accesso al pianoro Madonna della Stella sarà interdetto a persone e veicoli. Per una migliore visione dello spettacolo si consigliano i seguenti luoghi: via Fontana la Stella, via Giudice Montea, belvedere Cattedrale.