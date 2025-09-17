cultura
Il richiamo della gravina
Uno spettacolo site-specific di Gravina 2028
Gravina - mercoledì 17 settembre 2025 9.13 Comunicato Stampa
Il Richiamo della Gravina è uno spettacolo site-specific ideato Elisa Barucchieri, per ResExtensa – Centro Nazionale di Produzione della Danza, per intrecciare danza, acrobazia, luce e visioni poetiche con il paesaggio maestoso e misterioso della Gravina.
Un omaggio vibrante alla sua bellezza e alla sua anima, che dà corpo e voce ai valori della candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028: la memoria, la spiritualità, il paesaggio e la comunità.
Ogni gesto diventa racconto, ogni luce una preghiera, ogni apparizione un invito a lasciarsi attraversare dal richiamo antico di Gravina.
L'accesso al pianoro Madonna della Stella sarà interdetto a persone e veicoli. Per una migliore visione dello spettacolo si consigliano i seguenti luoghi: via Fontana la Stella, via Giudice Montea, belvedere Cattedrale.
L'appuntamento con Il Richiamo della Gravina è per Domenica 21 settembre alle ore 20:00 sul Ponte Acquedotto, Gravina in Puglia