gravina 2028 il richiamo della gravina
cultura

Il richiamo della gravina

Uno spettacolo site-specific di Gravina 2028

Gravina - mercoledì 17 settembre 2025 9.13 Comunicato Stampa

Il Richiamo della Gravina è uno spettacolo site-specific ideato Elisa Barucchieri, per ResExtensa – Centro Nazionale di Produzione della Danza, per intrecciare danza, acrobazia, luce e visioni poetiche con il paesaggio maestoso e misterioso della Gravina.

Un omaggio vibrante alla sua bellezza e alla sua anima, che dà corpo e voce ai valori della candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028: la memoria, la spiritualità, il paesaggio e la comunità.

Ogni gesto diventa racconto, ogni luce una preghiera, ogni apparizione un invito a lasciarsi attraversare dal richiamo antico di Gravina.

L'accesso al pianoro Madonna della Stella sarà interdetto a persone e veicoli. Per una migliore visione dello spettacolo si consigliano i seguenti luoghi: via Fontana la Stella, via Giudice Montea, belvedere Cattedrale.

L'appuntamento con Il Richiamo della Gravina è per Domenica 21 settembre alle ore 20:00 sul Ponte Acquedotto, Gravina in Puglia
Estate gravinese 2025

Cartellone estivo Eventi Gravinesi 2025

manifestazioni promosse dall'Amministrazione comunale di Gravina

