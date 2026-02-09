Gravina tra i comuni pugliesi alla BIT

Anche Gravina protagonista alla 46esima edizione della BIT di Milano: la Borsa Internazionale del Turismo in programma dal 10 al 12 febbraio nei padiglioni della fiera di Rho.La città murgiana sarà ospitata insieme ad altri 184 comuni pugliesi all'interno del padiglione della Regione Puglia, che a Milano accoglie visitatori, operatori e istituzioni in uno stand di 360 mq, uno spazio che ospita oltre ai rappresentanti dei Comuni pugliesi che hanno aderito, anche 60 aziende pugliesi del comparto turistico, tra cui 2 consorzi e 4 gruppi alberghieri, 43 postazioni per gli incontri B2B, con un ricco calendario di meeting con i buyer internazionali, secondo agende prefissate tramite il sistema My Matching BIT.Tra gli incontri delle tre giornate milanesi, Gravina sarà protagonista in uno spazio martedì 10 febbraio insieme ai comuni di Acquaviva, Altamura, Andria, Bitonto, Cassano, Corato, Grumo, Laterza, Minervino, Poggiorsini, Ruvo, Santeramo, Spinazola e Toritto, con la presentazione del progetto "Radici al Futuro" che accompagna la candidatura della città di Gravina a capitale italiana della cultura per il 2028. Nel corso del meeting sono previsti gli interventi dell'assessore al turismo regionale Graziamaria Starace, del commissario del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, Nicola Loizzo, del sindaco di Altamura Vitantonio Petronella e Dino Rotunno, primo cittadino di Toritto.Ad illustrare il progetto, oltre ad Ignazio Lovero, consigliere comunale delegato alla candidatura, ci saranno Ivan Iosca, del team di progettazione Gravina 2028 e gli ambasciatori Cristian Divella e Davide Parrulli.Altro momento nel corso delle giornate della Bit in cui Gravina sarà impegnata è in programma mercoledì 11 febbraio, con la presentazione della XVII edizione del Festival Nazionale dei Borghi più belli d'Italia.Gravina, in qualità di comune ospitante, accoglie i rappresentanti dei 13 borghi pugliesi aderenti all'associazione. All'incontro sono previsti gli interventi del presidente della Regione Antonio Decaro, dell'assessore alla Cultura Silvia Miglietta e di quello al Turismo Graziamaria Starace, oltre a Luca Scandale, commissario Aret PugliaPromozione, Fiorello Primi, presidente nazionale dell'associazione "I borghi più Belli d'Italia" e Rosa Palomba, coordinatrice regionale dell'associazione.