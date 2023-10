Gravina protagonista in una serie animata che descrive il Bel Paese

"A Gravina in Puglia, una tipica cittadina del sud Italia, due cuginetti Cipo e Mia incontrano uno strano essere verde con tre occhi, caduto dal cielo con la sua navicella spaziale. Il suo nome è Zet, proviene da una galassia lontana con una missione speciale: scoprire la formula segreta che ha reso l'Italia così ricca di bellezze artistiche e paesaggistiche, fino a renderla unica al mondo. Zet invita Cipo e Mia a salire sulla sua Nuvola Volante e insieme partono per questa indimenticabile avventura alla scoperta dell'Italia".Questa la descrizione delle vicende che si racconteranno in una serie per ragazzi dedicata alla valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico e culturale della penisola italiana.La nuova serie di animazione si intitola "Go Go Around Italy", ed è un progetto delle società Intergea e Armosia, con Donatella Altieri, che ne è anche produttrice insieme a Francesco Romeres. L'obiettivo di questo prodotto televisivo destinato al mercato internazionale è dunque quello di descrivere le bellezze dell'Italia. "Go Go Around Italy" è stato realizzato in collaborazione con Rai Kids, il Ministero della Cultura, l'Apulia Film Commission e la Regione Puglia. scritta da Francesco Colombo, Angelo Poggi e Alessandra Dottori, la serie è stata creata con il contributo di Apulia Film Fund di Apulia Film Commission e Regione Puglia a valere su risorse del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020.Le puntate, realizzate in animazione e live action, partiranno domani, venerdì 20 ottobre in anteprima su RaiPlay, mentre da lunedì 6 novembre saranno trasmessa tutti i giorni, a partire dalle 16.30, anche su Rai Yoyo.In questo avventuroso viaggio alla scoperta del Bel Paese si parte da Gravina, con l'arrivo del buffo alieno (Zet), che precipita con la sua navicella spaziale proprio nella cittadina murgiana che, con il suo habitat rupestre, sarà comunque presente in ogni episodio grazie alla sigla che riproporrà l'arrivo della navicella aliena nell'area del canyon solcato dal torrente.