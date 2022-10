GeoParco Unesco, iniziato l'esame della candidatura

10 foto Parco nazionale dell'Alta Murgia, candidatura a GeoParco

Un esperto geologo proveniente dalla Romania e un giovane paleontologo proveniente dalla Spagna sono i due commissari dell'Unesco, arrivati ieri a Gravina e da oggi in giro per il territorio murgiano, che valuteranno la candidatura del Parco nazionale dell'Alta Murgia a GeoParco Unesco.Ieri sera l'accoglienza a Gravina, presso la Fondazione Ettore Pomarici Santomasi, con la partecipazione del presidente Francesco Tarantini, del sindaco Fedele Lagreca che è intervenuto a nome di tutti i sindaci dell'area protetta (13 a cui si sono aggiunti i Comuni delle aree contigue, Acquaviva e Laterza) e di altre autorità. Prima dell'ingresso in Fondazione si è esibito il gruppo folklorico e folkloristico "La Zjte".L'Unesco riconosce come GeoParco un'area geografica delimitata, con una gestione di conservazione e tutela, che presenta beni di carattere geologico insieme ad altri di natura paesaggistica, storica, ecc. Il GeoParco valuta anche le politiche di gestione del territorio, soprattutto sull'economia sostenibile.All'incontro hanno partecipato i 15 sindaci dell'area interessata, l'assessore regionale Anna Grazia Maraschio, il direttore del Parco Domenico Nicoletti, la consigliera regionale delegata alla cultura Grazia Di Bari. Proiettate clip e schede divulgative sulle ricchezze geologiche del territorio e sulle attività di educazione ambientale e di tutela dell'ambiente. Per gli aspetti scientifici sono intervenuti il direttore del Dipartimento di scienze della Terra e geoambientali Giuseppe Mastronuzzi e il geologo Marcello Tropeano. Presentato anche il Festival della scienza di Cassano delle Murge.