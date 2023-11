Fondo rotativo: il Comune candida tre progetti

Sono tre le progettualità che l'amministrazione comunale ha deciso di candidare al bando della Regione Puglia "Fondo rotativo per l'anticipazione delle spese di progettazione tecnica a favore delle amministrazioni pubbliche". Un pubblico avviso che l'ente di Governo della Puglia ha messo a disposizione degli enti locali per migliorare la capacità di progettare e realizzare infrastrutture a supporto delle politiche di sviluppo locale. La civica amministrazione si è attivata per intercettare questi fondi, che qualora dovessero arrivare, consentirebbero l'esecuzione delle progettazioni di fattibilità tecnico-economica (PFTE) su tre azioni.L'idea- dicono da Palazzo di Città- è quella di partecipare al fondo rotativo con progettualità che concorreranno alla ricostruzione di una identità e di una comunità basata sulla sua storia, attraverso il recupero e la valorizzazione dei beni ambientali e culturali che contribuiranno a favorire il progresso economico, sociale e culturale del territorio.Nello specifico la città di Gravina parteciperà al bando con il progetto di recupero del patrimonio archeologico della collina Botromagno denominato "Botroverso"; con una seconda iniziativa "la città in scena" che servirà per il recupero del cinema teatro Mastrogiacomo ed infine con il progetto "Firmitas, parco Cavo" che intende effettuare il recupero ambientale, paesaggistico e di mitigazione del rischio idrogeologico del sistema delle cave di proprietà municipale che si trovano nei pressi del centro abitato, all'incrocio tra la Strada Statale 96 e la Strada Provinciale 53.