Deposito scorie, più tempo per i comuni

Più tempo per i Comuni per presentare osservazioni alla Cnai. Questa la decisione del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto che ha stabilito il prolungamento dei termini per rispondere alla Vas, la Valutazione Ambientale Strategica, per i Comuni che rientrano nella Carta Nazionale delle Aree Idonee a ospitare il deposito nazionale di rifiuti nucleari e un parco tecnologico. Il termine per la presentazione delle osservazioni scadeva oggi 26 dicembre, ma adesso con l'atto del titolare del dicastero dell'Ambiente i comuni avranno a disposizione altri 30 giorni.Con questa decisione il Ministro Pichetto ha inteso dare seguito all'ordine del giorno approvato in sede di conversione del Dl Ambiente n°153 del 2024, a prima firma Federico Fornaro, nel quale si chiede questa estensione "al fine di consentire un coinvolgimento, un dialogo e una valutazione migliori da parte delle autonomie locali".Un provvedimento che interessa da vicino alcuni centri delle province a cavallo delle regioni Puglia e Basilicata ed in particolare il sito in località Zingariello che ricade direttamente in territorio di Gravina.