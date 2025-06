Avviso pubblico per l’iscrizione all’asilo nido comunale

domanda nido 2025 Documento PDF

Si rende noto che sono aperti i termini per le iscrizioni all'asilo nido comunale che partirà nel mese di settembre 2025, presso i locali di Via Tiziano n. 28. Le domande di richiesta di ammissione, da compilare su apposita modulistica predisposta dall'Ufficio Politiche Sociali, corredate dalla documentazione necessaria, dovranno essere presentate, a pena di esclusione, entro e non oltre il giorno 18 /0 7 /202 5. al presente avviso dovranno aderire anche coloro che hanno frequentato l'anno appena concluso e intendono proseguire la frequenza per il nuovo anno educativo. per questi ultimi e' garantita la riserva del posto ma e' necessario presentare nuova domanda di iscrizione per l'anno 2025/2026, a pena di inammissibilita' alla frequenza.Si rende noto che la rinuncia alla frequenza, prima della naturale conclusione dell'anno scolastico 2024/2025, comporta la decadenza automatica della garanzia di riserva del posto per l'anno scolastico successivo. La domanda di ammissione, che non comporta l'automatica iscrizione al nido , corredata da tutti gli allegati, dovrà essere presentata a pena di esclusione, unicamente a mezzo pec all'indirizzo: servizi.sociali.gravinainpuglia@pec.rupar.puglia.it indicando come oggetto: Domanda di Ammissione Asilo Nido comunale – anno 2025/2026. *Le istanze pervenute con modalità differenti da quelle prescritte non potranno essere prese in considerazione. Il numero dei posti ammissibili verrà ripartito nelle seguenti classi, come segue: • Fascia d'età 03/12 mesi (calcolati alla data di avvio dell'anno educativo stimato max al 1/10/2025); • Fascia d'età 13/24 mesi (calcolati alla data di avvio dell'anno educativo stimata al max 1/10/2025); • Fascia d'età 25/36 mesi (calcolati alla data di avvio dell'anno educativo stimata al max 1/10/2025); L'Ufficio potrà procedere, in corso d'anno, con lo scorrimento della graduatoria SOLO a seguito di rinunce alla frequenza o dimissioni. Ad esaurimento della graduatoria, prima della copertura di tutti i posti disponibili, l'Ufficio si riserva la facoltà di riaprire i termini per l'iscrizione al Nido Comunale. La graduatoria verrà stilata in base al "Regolamento per l'accesso all'Asilo Nido Comunale".Norme di iscrizione: all'asilo nido potranno essere iscritti bambini di una fascia di età compresa tra i tre mesi (compiuti entro la data del 01/09/2025) ed i trentasei mesi (non compiuti al 31 dicembre dell'anno educativo di riferimento);• I genitori dei bambini ammessi sono tenuti a comunicare tempestivamente all'ufficio competente del nido eventuali allergie o intolleranze alimentari dei minori. La domanda di ammissione dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dei seguenti documenti :1. Copia del documento di riconoscimento del dichiarante; (OBBLIGATORIO)2. Certificazione I.S.E.E. in corso di validità; (OBBLIGATORIO)3. In caso di minore diversamente abile certificazione disabilità ai sensi della Legge n. 104/92;4. Fotocopie delle vaccinazioni obbligatorie effettuate; (OBBLIGATORIO)5. Relazione medica rilasciata dall'ASL, ove richiesto;6. Certificazione, di un componente del nucleo familiare, come da anagrafe, con invalidità superiore al 74%; (EVENTUALE)7. Ogni altro documento ritenuto utile ai fini della formazione della graduatoria sulla base dei parametri sotto indicati.L'ufficio competente non è tenuto a richiedere l'integrazione documentale della certificazione richiesta, pertanto, laddove mancante potrà comportare l'automatica esclusione dall'istruttoria per la redazione della gradutoria. Inoltre, si rende noto che, le tariffe mensili per l'anno educativo 2025/2026 verranno comunicate solo successivamente all'avvio del servizio e che in corso d'anno potranno subire variazioni approvate con Deliberazione di Giunta Comunale.