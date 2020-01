Autobus cittadini, raddoppio dei servizi a Gravina

Raddoppia il chilometraggio del trasporto pubblico locale a Gravina. Lo prevede la delibera di giunta con la quale la Regione Puglia ha definito i nuovi livelli minimi di servizio per il Tpl, in vista dei futuri affidamenti per la gestione. I "servizi minimi" consistono nella soglia coperta dai finanziamenti della Regione Puglia (per i costi standard) per le percorrenze del servizio in ambito locale."Si tratta di una riorganizzazione complessiva del Tpl - rende noto il consigliere regionale Enzo Colonna - che giunge all'esito di un lungo e complesso percorso, avviato sin dall'aprile del 2016 con l'approvazione da parte della Giunta regionale del Piano Regionale dei Trasporti e sviluppatosi, poi, attraverso molteplici passaggi e interlocuzioni con il sistema degli enti locali (Comuni, Province, Città metropolitana), i sindacati, l'Università, con l'obiettivo di migliorare, rilanciare e potenziare il servizio dei trasporti pubblici sul territorio regionale".Gravina in Puglia fa registrare un deciso aumento, passando da 47.122 km a 93.669 km annui, con un incremento di 45.128 km, attestandosi al 31° posto (rispetto al precedente 41°) tra tutti i Comuni della Puglia e passando dal 15° all'11° posto nell'ATO di Bari.