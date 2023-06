A lavoro per l’organizzazione della “Fiera dei Parchi”

La macchina organizzativa è già all'opera e con l'incontro di ieri si è fatto un ulteriore passo in avanti. Si lavora per la prima edizione della "Fiera dei Parchi e del turismo green": un importante evento fieristico che intende diventare un collante tra i Parchi e le Aree Protette d'Italia, che si riuniranno nell'area fiera di Gravina a marzo del prossimo anno.Una importante occasione per celebrare il ventesimo anno di vita del Parco Nazionale dell'Alta Murgia e la 730esima edizione della fiera San Giorgio.Per mettere a punto alcuni dettagli della manifestazione, ieri a Palazzo di Città c'è stato un incontro tra l'amministrazione comunale capitanata dal Sindaco Fedele Lagreca, unitamente al Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Depascale e agli assessori Giuseppina Festa, Vito Stimolo e Vincenzo Varrese; il Presidente dell'area protetta murgiana, Francesco Tarantini e il Presidente di Federparchi, Luca Santini.Un importante meeting per pianificare le attività con tutti i partner e mettere in relazione una serie di attività con gli stakeholder.L'appuntamento fieristico vedrà coinvolte nell'organizzazione il Comune di Gravina in Puglia, Parco dell'Alta Murgia, Federparchi e Regione Puglia - Assessorati all'Ambiente, al Turismo e Agricoltura.