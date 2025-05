Tradizionale appuntamento con la Festa del SS Crocifisso

Saranno gli eventi religiosi e civili a caratterizzare, come di consueto, la Festa del SS. Crocifisso: seconda festa religiosa per importanza della città di Gravina. Una celebrazione molto sentita dal mondo dell'agricoltura, che con questa festa intende ringraziare Dio per i suoi benefici, invocando la sua benedizione sui campi e sugli imminenti raccolti. E così, come ogni anno, il comitato organizzatore si impegna per la buona riuscita della manifestazione. La festa di "Cristo", così come comunemente chiamata, quest'anno si volgerà dal 30 maggio al 2 giugno, con un ricco calendario di eventi ed iniziative di carattere religioso e manifestazioni civili.i riti religiosi iniziano già da giovedì con la santa messa presieduta dal vescovo di Molfetta, Giovinazzo Ruvo e Terlizzi Mons. Domenico Cornacchia. Poi si entra nel vivo della festa. Si parte venerdì 30 maggio con il tradizionale lancio di diane e con i riti religiosi tra lodi mattutine, rosari e con la Messa presieduta da Don Claudio Gorgoglione, Vicario parrocchiale della comunità Buon Pastore di Barletta, nel corso della quale sarà amministrato il Sacramento dell'Unzione dei malati. Sabato 31 maggio, invece, il programma religioso prevede una messa alle ore 19 presieduta da Fra Nicola Violante OFM, Ministro provinciale dei Frati Minori di Puglia e Molise; mentre dalla mattina, saranno le note della Bassa musica dell'Associazione musicale "E. Silvestri" di Gravina ad allietare le strade della città.A partire dalle ore 19, Piazza Pellicciari diventa il cuore dei festeggiamenti con la serata che sarà animata dalla "Sagra della focaccia e della verdeca gravinesi" a cura della Pro-loco di Gravina; con il gruppo musicale Conturband di Turi in giro per le vie della città; lo spettacolo "Cabarettando" di Peppino Zuccaro e gli amici di merenda "A mamm l'ucchie" e con l'esibizione Mp Dj. Mentre alle ore 20, nel Chiostro di San Sebastiano ci sarà un appuntamento con Tradizione e Cultura. Sarà inaugurata una mostra giubilare su "I Santi della porta accanto", nel centenario della Confraternita SS. Crocifisso; oltre al conferimento dell'onorificenza gravinese a Raffaele Mugnuolo ed a Angelo Olivieri, con l'incontro che sarà introdotto da Angelo Amodio e gli interventi del sindaco Fedele Lagreca; del parroco della chiesa del SS: Crocifisso don Giuseppe Loizzo e di Serafino Dipalma, presidente Associazione SS. Crocifisso. Infine un tributo ad Ennio Morricone con la Camerata di Archi Gravinese diretta dal M° Luigi Lasalandra, in collaborazione pianistica con il M° Francesco Cassano e i Solisti Chiarina Quintana e Giovanni Mugnuolo, concertisti di fama internazionale.La giornata clou dei festeggiamenti si avrà domenica 1 giugno con un ricco programma religioso che prevede alle ore 11, la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo della diocesi Mons. Giuseppe Russo e la successiva benedizione dei campi che si svolgerà presso la piazzola tra via A. De Gasperi e S.P. 53 Gravina – Matera. i Riti religiosi giungeranno al culmine alle ore 20, con la tradizionale processione; mentre in mattinata le strade della città saranno inondate dalle note della bassa musica "E. Silvestri" di Gravina e del Gran Concerto Bandistico Città di Gravina, che si esibirà in un matinée ed in un concerto serale. Lo spettacolo pirotecnico concluderà il giorno di festa.Lunedì poi ultimo appuntamento tradizionale con il cantante. Quest'anno ad esibirsi sul palco allestito su corso Vittorio Emanuele sarà la famosa singer Anna Tatangelo.Insomma, la Festa del SS Crocifisso, tra riti religiosi e spettacoli, con bancarelle e luna park, non deluderà nemmeno in questa edizione la comunità pronta per i festeggiamenti.