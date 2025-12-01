convegno libro via micaelica
convegno libro via micaelica
Libri

Itinerari e collegamenti della via Micaelica della Murgia

Presentazione del libro edito da Algramà

Gravina - lunedì 1 dicembre 2025 18.22
Un lavoro collettivo coordinato da Michele Gismundo che ha coinvolto una vera e propria squadra di persone che hanno collaborato a mettere insieme luoghi, paesaggi, borghi medievali e habitat rupestri della Murgia, nella devozione al culto di San Michele.

Il complesso studio affrontato da tutti i numerosi autori, traccia un itinerario di collegamento tra i santuari rupestri della Murgia e fa emergere una risorsa per la crescita del turismo nei siti rupestri, nei borghi storici e nei parchi naturalistici dell'Alta Murgia sulla via Micaelica. Nel complesso, il cammino lungo 150 km rimanda alle vie percorse dai pastori della transumanza che, durante i loro spostamenti, visitavano le grotte dedicate a San Michele Arcangelo per invocare la protezione delle greggi e della salute personale.

L'opera, sviluppata in sette capitoli e un'appendice, racchiude i numerosi articoli di stampa sull'argomento, scritti e foto inedite che spaziano dal contesto territoriale ed economico alle tradizioni legate al culto micheliano, fino alla narrazione dei centri storici, delle città dell'altopiano e dei siti dedicati all'Arcangelo.

Contiene inoltre sette tappe del percorso, compendiate in altrettante schede di sintesi dei dati: distanze, sentieri percorribili sia con mezzi di locomozione sia in bici o a piedi, luoghi di interesse da visitare, strutture di accoglienza e ristoro.

Il pellegrinaggio ai siti micaelici coinvolge tre località della vicina Basilicata (Montescaglioso, Matera, Acerenza) e cinque della Puglia (Santeramo in Colle, Monte Laureto di Putignano, Altamura, Gravina in Puglia e Minervino Murge).

Attraverso questo itinerario si mettono in risalto le civiltà rurale e pastorale, le risorse naturalistiche e culturali dei paesaggi salvaguardare.
La Presentazione del libro La Via Micaelica della Murgia - edizioni Algramà avverrà il 4 dicembre 2025, alle ore 18.30, presso il Teatro Mangiatordi di Altamura

Intervengono:
Giacomo Scalera - Presidente Algramà
Giuseppe Marulli - Curatore del libro
Michele Gismundo - coordinatore dell'opera
Carlo Centonze - Fotografo
Lidia Contuzzi, Giovanni Ricciardi, Antonio Laselva – Leonardo Denora, redattori
Esibizioni musicali: Maestro Michele Carulli (clarinetto) - prof.ssa Maria Moramarco (Voce)
Conclusioni a cura dell'avv. Gianni Moramarco - Presidente fondatore Algramà
Modera: Nick Difino - Mezzogiorno e Dintorni / Telenorba

Il volume è stato al centro di un interessante incontro svoltosi domenica scorsa nell'ambito della fiera GustArte.
