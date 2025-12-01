Itinerari e collegamenti della via Micaelica della Murgia

4 foto convegno via micaelica

Un lavoro collettivo coordinato da Michele Gismundo che ha coinvolto una vera e propria squadra di persone che hanno collaborato a mettere insieme luoghi, paesaggi, borghi medievali e habitat rupestri della Murgia, nella devozione al culto di San Michele.Il complesso studio affrontato da tutti i numerosi autori, traccia un itinerario di collegamento tra i santuari rupestri della Murgia e fa emergere una risorsa per la crescita del turismo nei siti rupestri, nei borghi storici e nei parchi naturalistici dell'Alta Murgia sulla via Micaelica. Nel complesso, il cammino lungo 150 km rimanda alle vie percorse dai pastori della transumanza che, durante i loro spostamenti, visitavano le grotte dedicate a San Michele Arcangelo per invocare la protezione delle greggi e della salute personale.L'opera, sviluppata in sette capitoli e un'appendice, racchiude i numerosi articoli di stampa sull'argomento, scritti e foto inedite che spaziano dal contesto territoriale ed economico alle tradizioni legate al culto micheliano, fino alla narrazione dei centri storici, delle città dell'altopiano e dei siti dedicati all'Arcangelo.Contiene inoltre sette tappe del percorso, compendiate in altrettante schede di sintesi dei dati: distanze, sentieri percorribili sia con mezzi di locomozione sia in bici o a piedi, luoghi di interesse da visitare, strutture di accoglienza e ristoro.Il pellegrinaggio ai siti micaelici coinvolge tre località della vicina Basilicata (Montescaglioso, Matera, Acerenza) e cinque della Puglia (Santeramo in Colle, Monte Laureto di Putignano, Altamura, Gravina in Puglia e Minervino Murge).Attraverso questo itinerario si mettono in risalto le civiltà rurale e pastorale, le risorse naturalistiche e culturali dei paesaggi salvaguardare.La Presentazione del libro La Via Micaelica della Murgia - edizioni Algramà avverrà il 4 dicembre 2025, alle ore 18.30, presso il Teatro Mangiatordi di AltamuraIntervengono:Giacomo Scalera - Presidente AlgramàGiuseppe Marulli - Curatore del libroMichele Gismundo - coordinatore dell'operaCarlo Centonze - FotografoLidia Contuzzi, Giovanni Ricciardi, Antonio Laselva – Leonardo Denora, redattoriEsibizioni musicali: Maestro Michele Carulli (clarinetto) - prof.ssa Maria Moramarco (Voce)Conclusioni a cura dell'avv. Gianni Moramarco - Presidente fondatore AlgramàModera: Nick Difino - Mezzogiorno e Dintorni / TelenorbaIl volume è stato al centro di un interessante incontro svoltosi domenica scorsa nell'ambito della fiera GustArte.