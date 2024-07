Per la Parrulli Carrelli Elevatori Il futuro è l’elettrico

3 foto parrulli carrelli elevatori

Un'azienda con cinquant'anni di esperienza che guarda al futuro.A raccontarci la storia di questa bella realtà imprenditoriale gravinese è Ferdinando Parrulli, figlio di Lorenzo, fondatore della Parrulli Carrelli Elevatori. Un'azienda che nasce nel 1974, in un'epoca in cui l'agricoltura la faceva da padrona nell'economia del nostro territorio e che, quindi, vedeva numerose imprese lavorare nel settore della vendita e assistenza ai macchinari agricoli. La vocazione dell'azienda però era ben altra e presto si aprì anche al settore dei macchinari per l'industria come pale meccaniche e muletti.Ferdinando bazzicava l'officina fin da bambino, affascinato dal lavoro del padre. "Non avevo nemmeno dieci anni quando dopo la scuola venivo in officina a sporcarmi le mani" - racconta orgoglioso. Un fascino che il giovane indirizzava verso le novità riguardanti l'innovazione tecnologica del settore. E in questo, fondamentale è stata l'esperienza che l'allora poco più che ventenne Ferdinando ha accumulato lavorando presso la Bosch a Bari. Anni di formazione per quel giovane operaio, incuriosito dalle innovazioni tecnologiche per le quali nutriva una spiccata passione.E così nel 2002 l'azienda indirizza la propria attenzione sui carrelli elevatori, sia tradizionali che ad alimentazione elettrica: vera novità per quegli anni in questa parte d'Italia.A tutto ciò la P.C.E. unisce una puntuale assistenza con officine mobili sul posto: vero valore aggiunto dell'azienda Gravinese.Sono anni di fermento e di crescita con un sistema di vendite porta a porta e con la partecipazione a numerose fiere per far conoscere i propri prodotti e il proprio credo aziendale.Il target della Parrulli Carrelli Elevatori si trasforma rivolgendosi sempre più al mondo dell'industria, con una gamma di prodotti per la movimentazione di logistica.Una crescita esponenziale che ha portato l'azienda gravinese, in una decina d'anni, a raddoppiare il proprio pacchetto clienti, arrivando ad averne oltre 2000 sparsi tra la Puglia e la Basilicata, con puntate verso la Calabria.Ma la voglia di rinnovarsi e di mettersi in discussione per nuove sfide non manca sicuramente a Ferdinando.Nuova frontiera, infatti, è quella rappresentata dalle Golf cart rigorosamente elettriche che l'azienda gravinese trasforma, per darle in comodato ad imprenditori del settore turistico."Un settore in espansione che sposa al meglio la filosofia dell'azienda che punta sulla economia ecosostenibile che abbatta l'inquinamento, migliorando la qualità della vita".Insomma, un'azienda al passo con i tempi che non dimentica le origini, ma che guarda con grande ottimismo verso un futuro, si spera, ancora più roseo.