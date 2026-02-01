“Passio Christi 2026” svelate le date della 12ª edizione “La redenzione del Longino”

8 foto conf stampa passio christi 2026

Si è svolta sabato 31 gennaio 2026 a Gravina in Puglia, nella cornice della monumentale Biblioteca Finia, la presentazione del calendario della rievocazione storica della Passione di Gesù.Quella presentata alla stampa si riferisce alla 12ª edizione, che anche quest'anno si svolgerà nei caratteristici luoghi che circondano Gravina, città tra le dieci finaliste candidate a "Capitale italiana della cultura 2028".Luoghi diventati set naturale anche di diverse pellicole cinematografiche.Ad accogliere il numeroso pubblico intervenuto è stata la presidente dell'associazione, Angelica Tarantino: "Un progetto che nasce nel 2014 da un gruppo di amici uniti dall'amore per la figura di Gesù e dal desiderio di raccontarne la Passione in modo autentico e condiviso".La presidente ha presentato l'inedito tema di quest'anno: "La redenzione del Longino", il centurione romano presente alla crocifissione di Gesù, una figura abituata alla vita militare che, in questa edizione, condurrà lo spettatore nella narrazione in prima persona della rievocazione, mosso da sentimenti ed emozioni da uomo redento.Nel suo intervento, la presidente Tarantino ha voluto ricordare la figura di Marisa Sornatale, indicata come ideatrice del progetto.La conferenza stampa è stata moderata dalla giornalista Giuliana Vendola, che ha coordinato gli interventi degli altri relatori presenti.Si è parlato anche di numeri con Giuseppe Capriati, Marketing Director di Glocalmind.Per l'edizione "Passio Christi 2025", Capriati ha indicato circa 20.000 visitatori; l'evento ha coinvolto oltre 200 figuranti, con uno staff operativo di oltre 30 persone.I dati più interessanti presentati dal Marketing Director riguardano quelli estrapolati dai social: nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 aprile 2025 si è stimato che, tramite i social, l'evento abbia raggiunto più di 740.000 persone, con 1,4 milioni di views, uno sviluppo di 29.000 interazioni e 750.000 video views, stimando una permanenza costante sui social di ben 45 giorni consecutivi.Statistiche che dimostrano come la scorsa edizione abbia avuto un interessante seguito mediatico.Ad annunciare che sarà il quarto ed ultimo anno da figurante è stato lo stesso Cristian Divella, che anche nelle passate edizioni ha interpretato la parte di Gesù.Oltre a essere socio dell'associazione "Passio Christi", Divella è presente anche in veste di ambasciatore della cultura per la candidatura di Gravina in Puglia a Capitale italiana della cultura 2028."La comunità si sta muovendo, ognuno di noi è ambasciatore della cultura", ha ricordato Cristian Divella, citando anche le numerose istituzioni e gli enti pubblici e privati che sostengono l'evento "Passio Christi 2026": Comune di Gravina in Puglia, Regione Puglia, Puglia Promozione, We Are in Puglia, Confcommercio, Camera di Commercio di Bari, EPLI, Gravina 2028.Durante la conferenza stampa è emerso nel dettaglio come si svolgerà l'evento: le giornate saranno due.La prima rievocazione è prevista per sabato 21 marzo in piazza Benedetto XIII alle 18.30, dove sarà ricostruito "L'ingresso a Gerusalemme".Poco dopo, alle 19.00, presso il chiostro del Monastero di Santa Maria, i figuranti saranno impegnati con "L'Ultima Cena".Esattamente il sabato successivo, il 28 marzo, alle 18.00, da piazzale Stazione partirà un corteo di figuranti che farà tappa in piazza Benedetto XIII; qui, alle 19.00, "Passio Christi" attraverserà lo storico ponte fino al pianoro della Madonna della Stella.La presidente Angelica Tarantino e gli altri relatori hanno lasciato intendere che non tutto è stato svelato durante la conferenza stampa e che, in questa edizione "La redenzione del Longino", ci saranno ulteriori e interessanti novità.Dall'associazione "Passio Christi" ci viene infine trasmessa una nota dell'assessore regionale Francesco Paolicelli, che scrive: "Formulo i miei migliori auguri per il successo dell'edizione 2026 e per un percorso che continui a rafforzarsi, anche grazie a una sinergia sempre più stretta tra comunità, associazioni e istituzioni".