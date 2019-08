La via Appia antica diventerà un cammino, Gravina c'è

Nuova vita per l'Appia Antica. La regina viarum, l'arteria strategica che collegava Roma con l'antico porto di Brindisi, diventerà un cammino, un museo diffuso che attraverserà Lazio, Campania, Basilicata e Puglia. Un territorio ricco di aree archeologiche, monumenti, storia e cultura immateriale. Gravina è tra le tappe.Il progetto di valorizzazione, promosso dal ministero dei Beni culturali, è entrato nel vivo con l'appalto da oltre un milione di euro bandito da Invitalia, che gestisce la procedura per conto del Mibac.La gara prevede l'affidamento della progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori per realizzare gli interventi lungo l'antico tracciato dell'Appia. Le offerte possono essere presentate fino al 26 settembre 2019.Obiettivo del progetto è l'individuazione esatta del tracciato dell'Appia Antica, la sua conservazione e riqualificazione, la realizzazione delle opere sul percorso per aumentarne la fruibilità. In questo modo si favorirà un turismo lento, sostenibile e di qualità, che permetterà di rivalutare ampie aree del centro-sud attualmente escluse dai circuiti turistici.Per realizzare questo affascinante "cammino" saranno necessari numerosi interventi, tra i quali: messa in sicurezza dei tratti individuati, posizionamento della segnaletica, dei cippi miliari e delle colonnine chilometriche, opere di ingegneria naturalistica e di cura dell'apparato vegetativo destinato a segnare il tracciato e a integrarsi con la componente archeologica, individuazione di eventuali percorsi alternativi per evitare proprietà private o tratti che presentano particolari criticità per i fruitori.Le tappe di Gravina e Altamura si snodano lungo le attuali strade provinciali che ricalcano l'originario tracciato che in molti tratti non esiste più.Gravina si trova nelle tappe 21 e 22. La 21 parte da Masseria Tripputi, in territorio di Spinazzola, e raggiunge il centro abitato da Gravina dopo aver percorso la sp 96 e la ss 96 bis. La 22 parte da Gravina e percorrendo la provinciale "La Tarantina" raggiunge la località Maccaronaro in territorio di Altamura.