Social Video 25 minuti La fiera Incontra Irsina e la sua offerta turistica

Un borgo bellissimo e poco conosciuto a pochi chilometri dalla città di Gravina, con cui c'è un legame speciale. Un piccolo centro della Basilicata che però vive di luce propria e che ha le proprie peculiarità, un borgo che organizza eventi e iniziative per attrarre visitatori e promuovere la propria offerta turistica. A parlarne nello spazio Agorà della fiera San Giorgio, Sindaco Giuseppe Candela l'assessore Maddalena Papangelo e Maria Luigia Nuzzolese.