La fiera Incontra Irsina e la sua offerta turistica

Gravina - domenica 26 aprile 2026
18.59
Un borgo bellissimo e poco conosciuto a pochi chilometri dalla città di Gravina, con cui c'è un legame speciale. Un piccolo centro della Basilicata che però vive di luce propria e che ha le proprie peculiarità, un borgo che organizza eventi e iniziative per attrarre visitatori e promuovere la propria offerta turistica. A parlarne nello spazio Agorà della fiera San Giorgio, Sindaco Giuseppe Candela l'assessore Maddalena Papangelo e Maria Luigia Nuzzolese.
Speciale fiera a cura della redazione di Gravinalife
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