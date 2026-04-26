incontro turismo a Irsina
incontro turismo a Irsina
Eventi

La fiera Incontra Irsina e la sua offerta turistica

Incontro con i rappresentanti del comune Lucano

Gravina - domenica 26 aprile 2026 18.59
Un borgo bellissimo e poco conosciuto a pochi chilometri dalla città di Gravina, con cui c'è un legame speciale. Un piccolo centro della Basilicata che però vive di luce propria e che ha le proprie peculiarità, un borgo che organizza eventi e iniziative per attrarre visitatori e promuovere la propria offerta turistica. A parlarne nello spazio Agorà della fiera San Giorgio, Sindaco Giuseppe Candela l'assessore Maddalena Papangelo e Maria Luigia Nuzzolese.
fiera san giorgio 2026.jpg

732esima Fiera di San Giorgio

Speciale fiera a cura della redazione di Gravinalife

52 contenuti
Altri contenuti a tema
La cucina del territorio in Fiera La cucina del territorio in Fiera Intervista a Michele Erriquez e Filippo Mercede
“Casa del Fuorilegge” presente in fiera “Casa del Fuorilegge” presente in fiera Intervista alla responsabile Raffaella Vignola
Ultimo giorno della San Giorgio Ultimo giorno della San Giorgio Ancora tanti gli appuntamenti. Attesa per il corteo di chiusura
Il Villaggio del Poverello: un viaggio nel cuore della spiritualità francescana Il Villaggio del Poverello: un viaggio nel cuore della spiritualità francescana Alla Fiera di Gravina, la rievocazione dedicata a San Francesco tra storia, fede e tradizione popolare
La fiera vista da Antonella Lorusso La fiera vista da Antonella Lorusso Intervista all’assessore con delega alla fiera
Service dei Lions in fiera Associazioni Service dei Lions in fiera Intervista a Rosa Leone e Alessandro Mastrorilli
Convegno su Attività pastorale e conservazione della biodiversità Convegni Convegno su Attività pastorale e conservazione della biodiversità Intervista al prof. Rocco Sorino dell’università di Bari
"Sex offender e i principali sex crimes: tutto ciò che devi sapere sui reati sessuali" Convegni "Sex offender e i principali sex crimes: tutto ciò che devi sapere sui reati sessuali" Convegno a Gravina sui reati sessuali: prevenzione e tutela al centro del dibattito
Convegno su Attività pastorale e conservazione della biodiversità
26 aprile 2026 Convegno su Attività pastorale e conservazione della biodiversità
La cucina del territorio in Fiera
26 aprile 2026 La cucina del territorio in Fiera
“Casa del Fuorilegge” presente in fiera
26 aprile 2026 “Casa del Fuorilegge” presente in fiera
Ultimo giorno della San Giorgio
26 aprile 2026 Ultimo giorno della San Giorgio
Il Villaggio del Poverello: un viaggio nel cuore della spiritualità francescana
26 aprile 2026 Il Villaggio del Poverello: un viaggio nel cuore della spiritualità francescana
La fiera vista da Antonella Lorusso
26 aprile 2026 La fiera vista da Antonella Lorusso
Service dei Lions in fiera
26 aprile 2026 Service dei Lions in fiera
La Fbc ad Afragola per continuare a sognare
26 aprile 2026 La Fbc ad Afragola per continuare a sognare
La miniatura di Massimo Loglisci della Chiesa San Francesco “illuminata” dall’IISS Bachelet- Galilei
26 aprile 2026 La miniatura di Massimo Loglisci della Chiesa San Francesco “illuminata” dall’IISS Bachelet- Galilei
Agricoltura motore dell’economia regionale
25 aprile 2026 Agricoltura motore dell’economia regionale
"Sex offender e i principali sex crimes: tutto ciò che devi sapere sui reati sessuali "
25 aprile 2026 "Sex offender e i principali sex crimes: tutto ciò che devi sapere sui reati sessuali"
Piano straordinario di riduzione delle liste d’attesa
25 aprile 2026 Piano straordinario di riduzione delle liste d’attesa
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
GravinaLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.