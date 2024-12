Inserimento lavorativo persone con disabilità, 11,5 mln dalla Regione

La Giunta Regionale ha approvato il Programma regionale biennale di interventi di collocamento mirato delle persone con disabilità, finanziato con € 11.500.000 a valere sul Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità". A renderlo noto è stato l'assessore all'Istruzione, alla Formazione e al Lavoro della Regione Puglia, Sebastiano Leo."Il programma – spiega l'assessore – contiene le misure finalizzate a favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa di persone con disabilità iscritte negli Elenchi speciali di cui all'art. 8 della L. n. 68/99 ed in possesso di determinati requisiti, e rappresenta il punto di arrivo di un ampio confronto e condivisione unanime con gli organismi di rappresentanza datoriali e sindacali e con il Garante regionale dei Diritti delle persone con disabilità, che ringrazio personalmente per il grande contributo alla stesura del Piano"."A costo di ripetermi – continua Leo – mi preme ribadire che tutte le iniziative promosse dalla Regione Puglia e dal mio assessorato in materia di istruzione, formazione e lavoro si pongono l'ambizioso obiettivo di non lasciare nessun pugliese indietro, di garantire a tutte e a tutti le stesse opportunità di realizzazione personale, professionale e sociale. Con tutte le nostre misure di politiche attive, da GOL a Garanzia Giovani, dal suddetto Programma per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità alla formazione per le persone in cassa integrazione, giusto per citarne alcune, intendiamo offrire opportunità di occupazione a tutte le persone in condizioni di fragilità".Nello specifico, il Programma regionale biennale di interventi di collocamento mirato delle persone con disabilità, finanziato con 11,5 milioni di euro a valere sul Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità, prevede 4,5 milioni di euro per contributi all'assunzione a tempo indeterminato di persone con disabilità, 2,5 milioni di euro per contributi al sostegno alla realizzazione di tirocini extracurriculari di inserimento lavorativo, 300mila euro per l'adeguamento del posto di lavoro in azienda, 1 milione di euro per la rimozione delle barriere architettoniche o di altra natura presenti nelle imprese pugliesi, 300mila euro per contributi allo sviluppo e all'adeguamento di forme di telelavoro, 2 milioni di euro per interventi formativi, 100mila euro per favorire lo sviluppo e la certificazione di competenze per lo specifico profilo professionale del "JOB coach per l'inclusione lavorativa dei soggetti con disabilità di tipo psichico", specializzato nell'ambito dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa dei disabili di tipo psichico, 300mila euro per il sostegno alla realizzazione di Tirocini di inclusione sociale, riabilitazione e autonomia personale promossi da parte dei competenti servizi delle ASL e 500mila euro per la realizzazione di progetti sperimentali di inclusione socio-lavorativa.Inoltre, l'attuazione del Programma regionale prevede l'impegno a istituire, in aggiunta alla giornata internazionale delle persone con disabilità, che ricorre il 3 dicembre, una giornata regionale sulla dignità delle persone con disabilità con la partecipazione di tutti gli stakeholder territoriali."Ringrazio i miei uffici ed in particolare la Sezione Politiche e Mercato del Lavoro per l'importante lavoro istruttorio svolto in totale sinergia con i sindacati, con le associazioni datoriali e con il Garante regionale dei Diritti delle persone con disabilità. Questo Programma – spiega l'assessore – nobilita il concetto di lavoro quale forma di realizzazione delle aspirazioni di ciascuno, quale strumento di una democrazia reale e partecipata dove ad ogni pugliese è data la possibilità di contribuire allo sviluppo della nostra comunità. Nelle prossime settimane lavoreremo affinché ad ogni singolo obiettivo, impegno di spesa e voce del Programma venga data effettiva attuazione".