Gravina allo “Speciale Tg1” di domenica 8 dicembre alle 23.30

La troupe giornalistica della RAI di "Speciale Tg1", guidata dalla giornalista Patrizia Angelini, è stata a Gravina lo scorso 17 maggio per le registrazioni di un servizio che andrà in onda domenica 8 dicembre alle 23.30 su Rai Uno, con un interessante inchiesta intitolata "Tesori Sotterranei, storie e misteri del sottosuolo".Lo sviluppo della tecnologia elettronica e la conseguente evoluzione energetica, ha richiamato fortemente l'interesse verso il sottosuolo e le risorse che da esso ne possano derivare. L'Italia rappresenta un territorio ricco di cave e miniere, oggi molte delle quali dismesse quando ancora non si sapeva l'importanza di alcuni minerali come litio, rame o manganese: minerali oggi diventati essenziali per lo sviluppo sostenibile e tecnologico.L'impulso è arrivato dall'Ispra, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale che ha avviato un programma di esplorazione sulle riserve di ben oltre 30 materie "critiche e strategiche". Anche il governo si è mosso in questa direzione, con la legge 115 sulle "materie critiche di interesse strategico", pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 13 agosto, risorse che adesso potrebbero accelerare la transizione verde e digitale del nostro Paese.Speciale Tg1 "Tesori Sotterranei storie e misteri del sottosuolo" di Patrizia Angelini, ripercorre la storia delle miniere e la ricerca di minerali a impatto zero in quasi tutta la penisola: dalla Toscana fino ad arrivare alla Puglia. Il sottosuolo della Puglia rivela, invece, l'estrazione di calcarenite nei secoli con la trasformazione da "cave a cielo chiuso" in magazzini, rifugi o luoghi di culto come a Castellaneta, Ginosa e naturalmente a Gravina.La troupe RAI è stata a Gravina lo scorso 17 maggio e la giornalista Patrizia Angelini ha raggiunto l'ingegner Natale Parisi, referente di Gravina Sotterranea. "Il sottosuolo del nostro territorio è stato da sempre visto come una risorsa, infatti la calcarenite estratta dal sottosuolo serviva a costruire le case che oggi costituiscono la gran parte del centro storico di Gravina".Il sottosuolo, ecosistema naturale, come risorsa a impatto zero, modello di sostenibilità ambientale e artefice di vera economia circolare, specificità del territorio di Gravina che è stata oggetto dell'interessante viaggio, che ha fatto in tutta la penisola italiana, il format di approfondimento "Speciale Tg1".La trasmissione andrà in onda su Rai Uno domenica 8 dicembre alle 23.30.