Edilizia, Gravina adotta la L.R. 36

Via libera del consiglio comunale alla variante al piano regolatore generale che consente così di recepire i dettami della legge regionale numero 36 che sostituisce il Piano casa e che riguarda gli incentivi volumetrici per promuovere il recupero, la riqualificazione e il riuso del patrimonio edilizio esistente.Una lunga, ma necessaria gestazione- ha commentato l'assessore Vicino in fase di presentazione del provvedimento, che ha sottolineato come questo atto però andrà ad incidere e tracciare lo sviluppo urbanistico della città nei prossimi anni.Una discussione alla quale ha portato il proprio contributo anche il consigliere regionale Stefano Lacatena, delegato all'urbanistica che ha voluto presenziare a questo voto. Sono una quindicina i comuni ad aver approvato questa legge regionale che riguarda la pianificazione del territorio. "Un piano che va a rilento perché le amministrazioni hanno perso l'abitudine ad occuparsi della trasformazione del territorio" -ha sottolineato Lacatena, felice di poter salutare questa approvazione."Oggi voi vi state occupando del futuro" - ha detto il consigliere regionale, che ha messo in evidenza l'importanza di una strategia di applicazione di una norma come la legge 36, per far sì che si calzi al territorio, perché l'urbanistica in Puglia dovrà occuparsi del patrimonio degli immobili esistente.A cogliere lo spirito della legge ci ha pensato la consigliera Maria Conca. "Ci sono delle parole chiave nella legge regionale 36 come recupero, riqualificazione, riuso del patrimonio edilizio, edilizia residenziale e sociale: questa la sostanza di questa delibera" – ha affermato la consigliera di opposizione, intervenuta così come i consiglieri Giacinto Lagreca, Mario Conca, Valente, Sorangelo, Tedesco, Goffredo, Loiudice, Lovero, Lapolla e Meliddo. L'intervento della consigliera dei Cittadini Gravinesi è stato condiviso dall'assessore all'urbanistica Vicino, prima della votazione della variante al Piano Regolatore Generale per applicare la L.R. 19 dicembre 2023, n. 36 che Disciplina gli interventi di ristrutturazione edilizia approvata con diversi emendamenti, a larga maggioranza.