Social Video 2 minuti Al Laboratorio analisi Control un nuovo test genetico

La scienza è in continua evoluzione e anche le tecnologie aiutano a migliorare la diagnostica.Al laboratorio analisi Control arriva un nuovo test genetico in grado di distinguere patogeni differenti tra batteri, virus e parassiti ed evitare di procedere per tentativi.Un passo in avanti importante, se si considera che le infezioni gastrointestinali sono la causa principale dell'ospedalizzazione e della diminuzione della qualità della vita. Un esame importante perché consente di mettere a disposizione un referto nel giro di un giorno, così da ridurre i tempi per iniziare la terapia.La dott.ssa Cinzia Caso, collaboratrice del Laboratorio di Analisi Control, spiega meglio di ciò che si tra a.