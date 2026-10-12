Pubbliredazionale
Al Laboratorio analisi Control un nuovo test genetico
La dott.ssa Cinzia Caso ai nostri microfoni spiega di che si tratta
Gravina - lunedì 12 ottobre 2026 16.04
La scienza è in continua evoluzione e anche le tecnologie aiutano a migliorare la diagnostica.
Al laboratorio analisi Control arriva un nuovo test genetico in grado di distinguere patogeni differenti tra batteri, virus e parassiti ed evitare di procedere per tentativi.
Un passo in avanti importante, se si considera che le infezioni gastrointestinali sono la causa principale dell'ospedalizzazione e della diminuzione della qualità della vita. Un esame importante perché consente di mettere a disposizione un referto nel giro di un giorno, così da ridurre i tempi per iniziare la terapia.
La dott.ssa Cinzia Caso, collaboratrice del Laboratorio di Analisi Control, spiega meglio di ciò che si tra a.
Al laboratorio analisi Control arriva un nuovo test genetico in grado di distinguere patogeni differenti tra batteri, virus e parassiti ed evitare di procedere per tentativi.
Un passo in avanti importante, se si considera che le infezioni gastrointestinali sono la causa principale dell'ospedalizzazione e della diminuzione della qualità della vita. Un esame importante perché consente di mettere a disposizione un referto nel giro di un giorno, così da ridurre i tempi per iniziare la terapia.
La dott.ssa Cinzia Caso, collaboratrice del Laboratorio di Analisi Control, spiega meglio di ciò che si tra a.