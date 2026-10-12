Al Laboratorio analisi Control un nuovo test genetico Cinzia Caso
Al Laboratorio analisi Control un nuovo test genetico Cinzia Caso
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Al Laboratorio analisi Control un nuovo test genetico

La dott.ssa Cinzia Caso ai nostri microfoni spiega di che si tratta

Gravina - lunedì 12 ottobre 2026 16.04
La scienza è in continua evoluzione e anche le tecnologie aiutano a migliorare la diagnostica.
Al laboratorio analisi Control arriva un nuovo test genetico in grado di distinguere patogeni differenti tra batteri, virus e parassiti ed evitare di procedere per tentativi.

Un passo in avanti importante, se si considera che le infezioni gastrointestinali sono la causa principale dell'ospedalizzazione e della diminuzione della qualità della vita. Un esame importante perché consente di mettere a disposizione un referto nel giro di un giorno, così da ridurre i tempi per iniziare la terapia.

La dott.ssa Cinzia Caso, collaboratrice del Laboratorio di Analisi Control, spiega meglio di ciò che si tra a.
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