Contributi per fiere, sagre ed eventi

La Regione Puglia ha pubblicato un avviso per la concessione di contributi destinati al sostegno di sagre, fiere, manifestazione ed eventi, come previsto dalla lettera C.2, art. 3, Allegato 1 della Delibera di Giunta regionale n. 53 del 05/02/2024 "Programma di promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed educazione alimentare. Triennio 2024-2026", a valere sul I quadrimestre 2025.La scadenza per presentare domanda di contributo è fissata alle ore 23.59 del 30 aprile 2025.Si prevede la concessione di contributi ai soggetti organizzatori, con procedura a sportello, quindi secondo l'ordine cronologico d'arrivo delle domande. Sono ammessi alla procedura enti pubblici e pubbliche amministrazioni, Pro Loco, associazioni, fondazioni, consorzi di tutela (riconosciuti con decreto ministeriale), associazioni di categoria operanti nel settore agroalimentare e senza fini di lucro (evincibile dallo statuto o da altro atto assimilabile). Lo stesso soggetto può presentare un solo progetto per l'annualità in corso e non deve aver ottenuto nell'ambito dei bandi regionali contributi o aiuti per lo stesso evento.L'avviso e i moduli sono pubblicati sul portale della Regione, sezione agricoltura.