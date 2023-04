C’è la fiera degli animali: scuole chiuse

Stante il rilevante significato storico-culturale tradizionale della Fiera S. Giorgio di Gravina in Puglia, Sabato 22 aprile, in occasione della straordinaria interregionale mostra-mercato degli animali, tutte le scuole di ogni ordine e grado della Città resteranno chiuse.Lo ha stabilito il Sindaco Fedele Lagreca con un'apposita ordinanza per consentire a docenti e studenti, di visitare i padiglioni del quartiere fieristico.