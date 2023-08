“Alberi per il futuro”, Verna sollecita l’amministrazione

Gravina partecipi al bando regionale "Alberi per il futuro 2023". La richiesta rivolta all'amministrazione comunale è del consigliere di "Una Bella Storia", Saverio Verna.Secondo quanto riportato dal consigliere di opposizione la Regione Puglia ha reso pubblico il bando attraverso cui si prevede di dare ai Comuni che ne fanno richiesta, "un contributo finanziario per la progettazione, la direzione lavori e l'esecuzione di interventi di realizzazione o riqualificazione di aree verdi, con lo scopo di migliorare la qualità dell'area, di mitigare gli effetti del cambiamento climatico, di contrastare le ondate di calore, l'inquinamento, la perdita di habitat e di biodiversità, il consumo, il degrado e l'artificializzazione del suono"."Nella mia qualità di Consigliere Comunale e Capogruppo del Movimento Politico denominato #unabellastoria,- scrive Verna al sindaco Lagreca, certo di incontrare condivisione nella sua segnalazione- domando che l'Amministrazione Comunale individui uno dei tanti siti presenti in Città ed abbisognevoli di intervento, sviluppi un progetto di riqualificazione e avanzi – nel termine stabilito dal bando – una formale richiesta di contributo alla Regione Puglia".Adesso tocca all'amministrazione adoperarsi per individuare le aree e redigere un progetto che incontri i favori del contributo previsto dal bando dell'ente di governo regionale.