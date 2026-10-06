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Territorio

A Gravina si parla del CERAM

Un incontro per far conoscere la comunità energetica rinnovabile dell’Alta Murgia

Gravina - martedì 6 ottobre 2026 12.27
Cosa è una comunità energetica rinnovabile? Come funziona? Come aderire?
A queste domande si tenterà di dare risposta nel corso di un incontro organizzato per domani, 7 ottobre, alle ore 17,30, presso l'ex monastero di Santa Sofia.

Una iniziativa che si presenta come occasione di confronto sul futuro energetico del territorio, anche alla luce della sottoscrizione del patto per la costituzione del CERAM, la Comunità Energetica Rinnovabile dell'Alta Murgia, promossa dall'ente Parco al momento firmata dai sindaci di Gravina e Toritto e di recente iscritta al Registro Nazionale del Terzo Settore della Regione Puglia.

L'idea è quella di unire enti pubblici, cittadini e imprese per poter produrre, condividere e consumare energia pulita a chilometro zero, trattenendo sul territorio tutti i benefici economici e ambientali generati.

Un progetto che quindi ambisce ad estendersi a tutti i comuni del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, coinvolgendo le intere comunità del Parco, in modo da costruire un territorio più sostenibile.

A spiegare di ciò che si tratta e auspicando l'ampliamento della platea degli aderenti al progetto, saranno il Sindaco di Gravina Fedele Lagreca; il Commissario dell'Ente Parco Nicola Loizzo e i Dott. Antonio Valentino Clemente e Pasquale Carreccia.

  • Energie rinnovabili
  • Comune di Gravina in Puglia
  • Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia
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