A Gravina prima tappa dell’Educational Tour Puglia

Gravina tappa di partenza dell'Educational Tour. Prende le sue mosse dalla città del grano e del vino l'educational Tour Puglia, organizzato nell'ambito del progetto Interreg - IPA CBC - Italy - Albania – Montenegro.Con l'Educational tour – spiegano i promotori dell'iniziativa- "si intende far conoscere a 20 operatori internazionali del settore turistico (tour operator, giornalisti, ma anche influencer) il territorio pugliese, costituito da tipicità e luoghi unici, promuovendo al pubblico e a nuovi possibili fruitori sia le strutture che rispondono ai requisiti per le diverse disabilità, che i vari punti di interesse accessibili e sostenibili".Si tratta di uno dei momenti conclusivi dell'iniziativa finanziata dalla Comunità Europea, nata con l'obiettivo di creare nuove destinazioni turistiche, attraverso la promozione del patrimonio naturalistico e culturale e con un occhio di riguardo all'accessibilità dei luoghi e dei servizi e alla sostenibilità eco-sistemica, soprattutto per le aree interne delle regioni interessate.In particolare- spiegano i responsabili dell'iniziativa- "il progetto vuole realizzare una nuova destinazione turistica di comunità accessibile e sostenibile transfrontaliera, in grado di incrementare l'incoming di turisti". Ci si rivolge, quindi, ad individui con bisogni speciali, nella speranza che "turismo Accessibile e Sostenibile faccia da volano per lo sviluppo delle aree interne/rurali transfrontaliere".E proprio in questa ottica, che si è voluto realizzare 10 itinerari transfrontalieri. Il tour prenderà le sue mosse domani a Gravina (dove attraverso l'Interreg si sono ottenuti finanziamenti per alcuni lavori di ristrutturazione del sito naturalistico di Capotenda), per poi continuare in altre aree della regione, spostandosi il 9 dicembre a Lecce e nel Salento, il 10 in Valle D'Itria, l'11 sul Gargano e sull'Alta Murgia, per concludersi sabato 12 dicembre nella città di Bari.