Maltempo, prevista anche neve

Nuovo avviso di allerta meteo diramato dalla protezione civile regionale. Il centro funzionale della protezione civile Puglia ha pubblicato un nuovo bollettino per un'allerta meteo gialla previsto per la giornata del 1 marzo, dalla mezzanotte e per le successive 20 ore per possibili nevicate.Secondo quanto scritto nel messaggio di allerta, è prevista neve "al di sopra dei 200-400 metri, con possibili sconfinamenti fino a livello del mare su Puglia garganica, con apporti al suolo moderati su rilievi della puglia centrale, deboli fino a moderati alle quote superiori sul resto della Puglia".In seguito a questo nuovo messaggio di allerta il servizio di protezione civile comunale garantisce il monitoraggio dell'evoluzione della situazione meteorologica, raccomandando nel contempo la massima prudenza a coloro che intendono mettersi alla guida.Due giorni fa in alcune località della Murgia, come Minervino e Spinazzola, si è verificata una nevicata intensa, con accumuli nelle campagne murgiane e sulla viabilità provinciale.