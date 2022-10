Gravina ha un nuovo sacerdote

Con l'imposizione delle mani e la preghiera consacratoria da parte di Sua Eccellenza Mons. Giovanni Ricchiuti, Vescovo della diocesi di Altamura, Acquaviva e Gravina, sabato 8 ottobre a Gravina si sono svolte le celebrazioni di ordinazione presbiteriale di Frate Natalizio Varvara.Frate Natalizio (conosciuto come Ezio) sin dalla più giovane età matura la sua vocazione nella parrocchia "Mater Ecclesia", San Matteo, seguita allora da Don Michele Paternoster, iniziando come piccolo ministrante, continuando poi anche come educatore, fino a decidere di percorrere le orme dei frati. Il giovane Natalizio non è l'unico ad aver intrapreso il cammino verso il sacerdozio sotto la guida dello storico parroco di San Matteo. Anche altre vocazioni sono nate proprio dalla scuola dell'estinto Mons. Michele Paternoster, che ha sempre investito nelle nuove generazioni senza risparmio di energie.Da chierichetto a Frate, dunque: questo il percorso di Ezio, accolto dai frati minori Cappuccini delle province di Campania e Basilicata, fino a quando lo scorso 30 settembre 2021, a Bari presso il Convento "Santa Fara", viene svolta la cerimonia dell'Ordinazione Diaconale, dall'Arcivescovo metropolita di Bari-Bitonto, Sua Eccellenza Mons. Giuseppe Satriano.E così, domenica scorsa, dopo la cerimonio di ordinazione, Frate Natalizio ha presieduto la sua prima celebrazione eucaristica, presso la parrocchia che lo ha visto crescere nella fede, San Matteo "Mater Ecclesia" di Gravina, alla presenza dei familiari e degli amici che lo hanno in questo modo voluto omaggiare.