“Fuori Fiera” avviso del Comune

Fiera e Fuori Fiera. La 729esima edizione della San Giorgio che ha in mente l'amministrazione comunale non si ferma al solo evento della campionaria nell'area fieristica spaziando tra agricoltura, agroalimentare e sostenibilità del territorio. Non ci si limiterà ad iniziative come la fiera degli animali o il tradizionale mercato che accompagna le giornate della campionaria: quest'anno si è deciso anche di sviluppare un ricco calendario di eventi spettacolari e culturali che faranno da corollario alla fiera, animando anche il centro storico e, quindi, invogliando i visitatori a venire nella città di Gravina. Questo almeno nelle intenzioni della civica amministrazione.Con questo obiettivo ben presente davanti agli occhi da Palazzo di Città è stata lanciato un pubblico avviso per recepire proposte di eventi e manifestazioni di particolare rilevanza, da selezionare per inserirli all'interno del cartellone di iniziative denominato "Fuori Fiera", che si svolgerà nelle aree del centro storico, nei giorni che vanno dal 22 al 25 aprile e nelle ore serali dalle 19 alle 22."Eventi volti ad implementare l'offerta culturale di qualità e la promozione del territorio nonché ad incrementare il flusso turistico di Gravina in occasione dell'evento fieristico" -confermano dalla Casa Comunale, specificando come si richiedano progetti per la realizzazione di eventi che dovranno riguardare serate con intrattenimenti enogastronomici, sagre; oppure attività di vario genere spaziando dalla Musica al Teatro; dal Folklore alla Danza; dall'Arte alla Cultura, comprendendo anche iniziative di Animazione, Promozione del territorio e Sport.Insomma, un ricco e variegato calendario per non fare annoiare i visitatori che si recheranno a Gravina nelle giornate dedicate alla San Giorgio.A partecipare con una manifestazione di interesse e progettualità potranno essere quei soggetti come le associazioni culturali, sportive, sociali etc., gli enti no profit pubblici o privati, le società cooperative, gli operatori economici che organizzano eventi culturali, le associazioni di promozione sociale, le associazioni di volontariato e le imprese culturali.Per il "Fuori Fiera" l'amministrazione comunale ha previsto un contributo da stanziare alle varie proposte progettuali di 20 mila euro.Gli interessati potranno far pervenire le proprie istanze consegnandole direttamente all'ufficio protocollo generale del Comune, oppure tramite PEC al indirizzo: protocollo.gravinainpuglia@pec.rupar.puglia.it., entro e non oltre le ore 12 del 22 marzo prossimo.