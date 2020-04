Bollettino coronavirus, dodici casi a Gravina

Aggiornamento quotidiano sui casi di coronavirus nel nostro territorio (Gravina, provincia di Bari, regione Puglia).- ​Sono 12 in tutto i casi di Covid19 a Gravina, di cui tre persone decedute. L'ultimo caso riguarda una persona, a "stretto contatto" con un anziano defunto. Sta bene, è in isolamento domiciliare. L'aggiornamento è stato comunicato dal sindaco Alesio Valente.Le vittime sono state: un uomo di 88 anni morto all'ospedale della Murgia; un 90enne morto al "Miulli" di Acquaviva; lutto nell'avvocatura per la morte di Ninì Langiulli Da parte della comunità vicinanza alle famiglie colpite dai lutti e a tutte le persone ammalate gli auguri di di pronta guarigione.- Dopo circa 750 tamponi in tutto i contagi sono 36, così suddivisi: 21 per il personale sanitario e i dipendenti; 15 per i pazienti, alcuni dei quali trasferiti al "Miulli" di Acquaviva, di cui due (entrambi altamurani) sono deceduti. I casi dell'Ospedale della Murgia vengono classificati in base ai Comuni di residenza (Altamura, Gravina, Matera, Bari, ecc.).- Oggi lunedì 31 marzo con aggiornamento alle ore 16.30, in Puglia, sono stati effettuati 956 test per l'infezione Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 91 casi, di cui 22 nella provincia di Bari. Oggi sono decedute 19 persone.In tutto in Puglia i casi sono 1.803, di cui 110 persone decedute e 39 guarite (totale tamponi 14.703). I pazienti ricoverati sono 714.In provincia di Bari i casi totali sono 616.Ultimo aggiornamento 1 aprile 2020, ore 22.00.