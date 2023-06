Ancora rischio Temporali

Nuovo messaggio di allerta meteo gialla per la giornata di domani, 11 giugno, da parte della protezione civile regionale per il rischio meteorologico, idrogeologico e idraulico.Secondo il bollettino diramato dal compartimento di protezione civile della Regione Puglia, a partire dalle ore 08,00 e per le successive 12 ore la Puglia centrale Bradanica potrebbe essere interessata da Precipitazioni "da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, specie sui settori occidentali del territorio regionale".Come di consueto in questi casi, l'invito della protezione civile è quello di prestare attenzione e rispettare le regole comportamentali da tenere in caso di eventi climatici avversi.